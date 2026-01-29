Стало известно состояние Белоголовцева после инсульта

Актер Сергей Белоголовцев рассказал о своем состоянии после инсульта — у артиста начались проблемы с конечностями. Об этом сообщает «Комсомольская правда» со ссылкой на шоу «Звезды сошлись».

По словам Белоголовцева, после лечения и реабилитации он столкнулся с проблемами в левой руке и ноге. Обе конечности подвижны, но не полностью — к примеру, актер больше не может удерживать предметы в левой руке.

При этом врачи постарались восстановить речь и ментальное состояние Белоголовцева, так как после инсульта у него была парализована левая сторона тела. Актер добавил, что после этого случая понял важность регулярного посещения врача, и призвал своих поклонников не затягивать с медицинскими проверками.

«Меня врачи спрашивали: “Ну что, давай, Сережа, рассказывай, напился накануне? Нервничал? Уволили наконец-то тебя?” Я говорю, даже стресса как такового не было. Про алкоголь тоже, врать не буду, не было. Видимо, какая-то накопленная негативная энергия взорвала мне мозг», — рассказал он.

Белоголовцев перенес инсульт в 2024 году. Ранее он рассказал о своем восстановлении.