Лоза высказался о назначении Богомолова и.о. ректора Школы-студии МХАТ

Музыкант Юрий Лоза в беседе с Teleprogramma.org прокомментировал назначение режиссера Константина Богомолова исполняющим обязанности ректора Школы-студии МХАТ, отметив, что он не подходит на эту роль.

© Московский Комсомолец

Как заметил собеседник издания, каждая театральная школа имеет свои какие-то рамки, установки, правила. Он обратил внимание на то, что МХАТ всегда стоял на основах максимального реализма, однако Богомолов на этих основах никогда не стоял. Лоза усомнился, что человеку, столь далекому от мхатовских традиций, стоит управлять таким театром.

По словам музыканта, школа МХАТа подразумевает максимальную приближенность к реалиям, к настоящему. Артист напомнил, что в свое время режиссер Константин Станиславский даже отыскивал соответствующие эпохе предметы, чтобы на сцене поставить не бутафорскую декорацию, а например, настоящую телегу.