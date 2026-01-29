43-летняя певица Елка тайно вышла замуж

Елизавета Иванцив, более известная под псевдонимом Ёлка, поделилась радостной новостью. Она вышла замуж. Певица предпочитает не афишировать личную жизнь, поэтому даже столь важное событие держала в секрете.

Елка несколько лет назад пропала из медийного пространства, но недавно призналась, что решила вернуться на сцену. Исполнительница записала несколько новых песен, не отказывается от выступлений на частных мероприятиях.

Похоже, за время отдыха в жизни артистки много изменилось. На своей странице в соцсети Елизавета опубликовала видео, которое вызвало восторг ее поклонников. На черно-белых кадрах певица предстала с мужчиной, лицо которого не показывается. Зато Елка продемонстрировала прямо в камеру обручальное кольцо.

"Самое спонтанное видео в моей жизни", — подписала кадры артистка.

Пользователи Сети принялись поздравлять Елку с радостным событием. Отметилась даже комик Ирина Мягкова, она оставила под публикацией эмодзи в виде белых сердец.