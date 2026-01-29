Жительница Казани вышла в финал конкурса «Миссис мира 2026»

В США стартовал международный конкурс красоты среди замужних женщин «Миссис мира — 2026». Россию на нем представляет жительница Казани, предприниматель, бодибилдер, мать двоих детей Динара Саляхова. Об этом пишут «Аргументы и факты.Казань».

© Соцсети

По данным газеты, представительница России — профессиональная спортсменка, чемпионка Татарстана по спортивным бальным танцам и в категории «фитнес-бикини».

Вне сцены и тренировочного зала Саляхова развивает собственный бренд спортивной одежды, ориентированный на людей, ведущих активный образ жизни.

35-летняя женщина хорошо известна в конкурсной среде. Так, в 2024 году она завоевала титул «Миссис Европа», обойдя соперниц из двух десятков стран.

В Лас-Вегасе, заметили журналисты, казанской красавице предстоит побороться за главный международный титул, который с 1984 года доставался россиянкам лишь дважды.

Ранее Саляхова сообщила в соцсетях, что воспринимает свою миссию как возможность достойно представить Россию на международной арене.

По ее словам, российскую делегацию в США встретили тепло и доброжелательно, а атмосфера среди участниц и организаторов носит позитивный и профессиональный характер.