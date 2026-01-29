Украинцы раскритиковали Мадонну за шапку-ушанку

Украинцы раскритиковали американскую певицу Мадонну за фотографию в шапке-ушанке с гербом СССР. Об этом сообщает «Лента.ру».

© соцсети

Негативные комментарии на украинском языке появились в соцсетях Мадонны после того, как певица опубликовала фотографию с фестиваля в Великобритании. На снимке Мадонну можно увидеть в коричневой дубленке и розово-белом шарфе. Завершает образ шапка-ушанка с гербом СССР.

Именно этот предмет одежды вызвал недовольство в соцсетях. Часть комментаторов выразили разочарование в Мадонне, а один из них даже назвал певицу «старой маразматичкой». При этом, сама Мадонна в своем посте заявила, что ей приятно «не делиться новостями о ненависти, а прославлять искусство».

«Приятно не делиться новостями о ненависти и покушениях на жизнь, а прославлять человеческие отношения и способность искусства возвышать людей», — написала она в посте.

