Организаторы отравили Джигана в Турции, но он спасся бананом

Организаторы концерта Джигана в Тель-Авиве вступили в сговор против него, едва не сорвав выступление.

Об этом рэпер сообщил в шоу «Джиганина», опубликованного на VK Видео.

«Меня отравили один раз! Суть в том, что у меня должно было быть два концерта: один в пятницу, а другой в четверг. Организаторы одной площадки плохо договорились с другими по логистике [и прочему]. И те, у кого я выступал первыми, продали больше билетов, чем вторые. Какая‑то такая суета. Те хотели поднасрать другим — и отравили меня. Чтобы я на первом выступил плохо, а на втором лучше», — заявил Джиган.

Когда музыканту стало плохо, то организаторы якобы вызвали ему скорую помощь, но она не приехала. И тогда рэперу пришлось добираться до больницы самостоятельно. Прием, вспомнил рэпер, вела врач-терапевт, которой на тот момент было около 70 лет. Ему навсегда запомнился совет женщины.