Украинцы устроили травлю Мадонны в Сети за фотографию в шапке-ушанке со звездой

Украинские пользователи Сети подвергли жесткой критике певицу Мадонну за фотографию в шапке-ушанке со звездой, которую она опубликовала в соцсетях.

© Вечерняя Москва

В личном блоге американская артистка опубликовала ряд фотографий, среди которых был кадр в популярном в России головном уборе. Комментарии заполонили украинские поклонники певицы, которые заявили, что жалеют о том, что ее слушали. Один из подписчиков даже назвал Мадонну «старой маразматичкой».

— Я разочарована видеть символ СССР на твоей голове, — гласит один из комментариев.

Мадонна нередко попадает в скандалы: так, один из фанатов певицы подал заявление в суд из-за непристойного выступления звезды на сцене во время турне The Celebration. Поклонник назвал выступление артистки «порнографией без предупреждения».

До этого во время концерта певица попросила встать зрителя, который был инвалидом и находился в кресле-коляске. Позже исполнительница подошла ближе к зрителю и увидела, что у него имеются особенности здоровья, после чего Мадонна принесла извинения и выразила благодарность за то, что он посетил ее концерт.