$76.2791.3

Уехавший из России комик рассказал про ипотеку в США

Lenta.ru

Уехавший из России комик Александр Незлобин рассказал о первой ипотеке в США, которую недавно оформила его семья. Он поделился опытом во время одного из своих выступлений, запись которого доступна на YouTube.

Уехавший из России комик рассказал про ипотеку в США
© РИА Новости

По словам Незлобина, ипотеку взяла его жена три месяца назад, пока он находился в командировке. С помощью кредита семья приобрела небольшие апартаменты. Комик отметил, что его дочь сильно удивилась покупке маленького жилья вместо дома. Незлобин не уточнил цену недвижимости.

Ранее Незлобин раскрыл подробности продажи своей квартиры в Москве. Он признался, что объект пришлось продать со значительной скидкой.