Уехавший из России комик рассказал про ипотеку в США

Уехавший из России комик Александр Незлобин рассказал о первой ипотеке в США, которую недавно оформила его семья. Он поделился опытом во время одного из своих выступлений, запись которого доступна на YouTube.

По словам Незлобина, ипотеку взяла его жена три месяца назад, пока он находился в командировке. С помощью кредита семья приобрела небольшие апартаменты. Комик отметил, что его дочь сильно удивилась покупке маленького жилья вместо дома. Незлобин не уточнил цену недвижимости.

Ранее Незлобин раскрыл подробности продажи своей квартиры в Москве. Он признался, что объект пришлось продать со значительной скидкой.