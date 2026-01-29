Уход со сцены, проблемы со здоровьем и смерть фанатки: жизнь Елены Ваенги

Продюсер Сергей Дворцов заявил, что певица Елена Ваенга решила меньше появляться на публике и посвятила себя личной жизни. Действительно ли артистка хочет завершить карьеру, и что с ней происходит, разбиралось издание News.ru.

Карьера

Певица Елена Ваенга пока не объявляла о завершении карьеры, но решила сосредоточиться на семье, пояснил продюсер Сергей Дворцов.

«Елена Ваенга, честно говоря, отдельный вид искусства! Да, она не объявляла о завершении карьеры или уходе со сцены, но приняла решение посвятить себя личной жизни», — пояснил он.

Продюсер также обратил внимание на то, что новогодние каникулы артистка предпочитает проводить в кругу близких. При этом карьера певицы требует постоянной работы от записи новых хитов, до активного присутствия на телевидении и масштабных пиар-кампаний, констатировал он.

При этом в расписании на официальном сайте певицы стоит 30 выступлений, которые пройдут в период с января по апрель 2026 года.

В 2016 году Елена Ваенга вышла замуж за барабанщика Романа Садырбаева, от которого в 2012 году родила сына Ивана. В январе прошлого года Ваенга впервые вывела сына на сцену, он аккомпанировал ей на фортепиано.

Здоровье и смерть фанатки

Прошлой осенью в СМИ появилась информация о том, что Елена Ваенга рискует потерять голос из-за сложностей с восстановлением после болезни и нежеланием петь под фонограмму. Однако сама Ваенга или ее представители эти данные не комментировали.

При этом один из концертов артистки закончился трагедией. В феврале 2025 года в Твери стало плохо двум ее фанаткам и одна из них, 71-летняя женщина, скончалась. Причиной смерти поклонницы стал оторвавшийся тромб.

«Одна из зрительниц пожилого возраста почувствовала себя плохо: при выходе из зала женщина потеряла сознание», — рассказали во дворце, где проходил концерт.

Вторую поклонницу Елены Ваенги сумели спасти. Сотрудники учреждения быстро вызвали скорую помощь, а врач-кардиолог, находившаяся в зале, оказала женщине первую помощь. Температура в помещении была комфортной, отметили в ДК.

Отношение к спецоперации

Артистка впервые высказалась о ситуации с Украиной в интервью для YouTube-канала Ксении Собчак, которое состоялось в мае 2022 года. Она заявила о своей полной поддержке действий президента Владимира Путина, подчеркнув, что с ним во главе России она «не боится».

«Если его не станет, я не знаю, что будет с моей страной. И я молилась за своего президента, как за близкого человека», — рассказала она.

Напомним, что в июле 2025 года Елена Ваенга объявила об отмене своего концерта на XXXIV Международном фестивале искусств «Славянский базар в Витебске» «в связи с состоянием здоровья». Артистка заметила, что всегда была честна перед своим зрителем, и выступать под фонограмму считает неправильным.