Звезда поколения 90-х: как сейчас выглядит Богдан Титомир

Богдан Титомир был одним из самых ярких и популярных исполнителей 90-х годов. Его называют родоначальником российского хип-хопа. Рэп-композиция артиста «Делай как я» стала гимном целого поколения.

Богдан Титомир родился 16 марта 1967 года в семье инженеров в Ростове-на-Дону. Детство будущего певца прошло на Украине. После окончания школы он поступил в Киевский институт культуры, но вскоре забрал документы и отправился покорять Москву. Некоторое время Богдан учился в знаменитом музыкальном училище им. Гнесиных, но был призван в армию. После службы работал аранжировщиком в студии группы «Ласковый май».

Эстрадная карьера Титомира началась в 1989 году, когда он вместе с Сергеем Лемохом создал группу «Кар-Мэн». Дуэт быстро набрал популярность и запомнился такими хитами, как «Лондон, гуд бай», «Париж», «Чио-Чио-Сан». К сожалению для поклонников, уже во время записи второго альбома между музыкантами возникли разногласия. Богдан хотел работать в стиле хип-хопа и решил начать сольную карьеру. В 1992 году он выпустил дебютный сольный альбом «Высокая энергия», который на долгие годы стал визитной карточкой артиста.

Титомир оставался на вершине музыкального олимпа до 1996 года, когда ему срочно пришлось покинуть Россию. По словам исполнителя, он влез в сомнительную историю и ему пришлось срочно уносить ноги. Следующие три с половиной года артист прожил в США.

После возвращения на родину в 1999 году Богдан продолжил заниматься музыкой, хотя так и не смог достичь прежних успехов. Он основал в Москве клуб «Газгольдер», стал постоянным участником телешоу, сайд-проектов, снялся в кино и увлекся диджеингом. Артист все чаще стал выделяться среди звезд эстрады эксцентричным поведением и постепенно ушел в андеграунд.

На текущий момент он выпустил 14 полноформатных альбомов и огромное количество синглов. Титомир продолжает давать живые концерты и активно поддерживает связь с поклонниками через соцсети.

Личная жизнь певца так и не сложилась. В 90-е он несколько лет встречался с девушкой по имени Римма. Их отношения закончились в 2002 году из-за ее отказа родить ребенка. Разрыв оставил глубокие шрамы на сердце звезды и навсегда сделал Богдана холостяком.

