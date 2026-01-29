Объявляются, когда им нужны деньги: Волочкова раскрыла правду о родственниках

Анастасия Волочкова раскрыла некоторые детали взаимоотношений с её родственниками. Балерина никогда не скрывала, что у нее бывали проблемы в общении с матерью. А недавно она поссорилась еще и с дочкой, так что та не приехала на юбилей Волочковой, как и мама. Как выяснилось, причина, почему Анастасия обижается на родных вполне банальна: дело в деньгах!

Рассказывая после юбилея о том, кто и как её поздравил, Анастасия проговорилась, как к ней относятся родственники.

«Мама в день рождения написала очень теплые слова о том, что наши отношения складывались и складываются, возможно, не так, как хотелось бы, но она всегда рядом. Я все-таки ее единственная дочь, - рассказала Волочкова. - Было много тепла в этом. Просто бывает, когда они звонят и объявляются, когда им нужны только деньги. Я от этого очень огорчаюсь, мне становится обидно. Я маме зачастую говорю, что мне самой нужна поддержка, потому что все деньги, которые я зарабатываю, вкладываю в свое творчество, концерты, я ж по-прежнему бесплатно всех приглашаю».

Напомним, что на прошлой неделе бывшая солистка Большого театра Анастасия Волочкова отметила 50-летие в концертном зале. На мероприятии не было её близких, с которыми именинница умудрилась поссориться перед юбилеем.