Соседов назвал неочевидный плюс, который получила Долина после скандала с квартирой

Певица Лариса Долина в 2026 году втрое увеличила количество своих концертов из-за высокого зрительского спроса. Об этом сообщил музыкальный критик Сергей Соседов. После завершения конфликта вокруг квартиры в Хамовниках артистка анонсировала 21 выступление, из которых шесть будут сольными.

«Дело не в том, увеличила Долина число концертов или нет. Дело в том, что кто-то эти концерты устраивает, а кто-то на эти концерты ходит. Если на вас ходят, то почему вы должны залечь на дно? Здесь все очень просто. Значит, на Долину есть спрос. Никто не будет устраивать концерты себе в убыток», — передает «Газета.Ru» слова Соседова.

Критик подчеркнул, что рост числа концертов напрямую связан с интересом публики и финансовой логикой организаторов. Еще в начале года одна из программ Долиной была перенесена из-за слабых продаж билетов. После этого певица пересмотрела гастрольный график и объявила о серии новых выступлений.

Первое выступление Ларисы Долиной после передачи ключей от квартиры Полине Лурье прошло 27 января в одном из московских баров. Обращаясь к публике со сцены, артистка затронула тему жизненных испытаний. По ее словам, бог посылает человеку трудности, чтобы тот смог проверить себя. Певица также выразила уверенность, что в 2026 году ее ожидает «бесконечное счастье».