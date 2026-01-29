Личные трагедии и кризис в кино: куда пропал Андрей Градов

На счету актера Андрея Градова более 300 проектов, ведь сниматься в кино он начал еще в 70-е годы. Однако современные зрители не узнают в нем звезду «Берегите женщин» или «Найти и обезвредить», ведь он сам отказался от своей визитной карточки — усов. Starhit вспомнил жизненный путь артиста и его трагедии в день его 72-летия.

© kino-teatr.ru

Смерть матери и воля случая

Андрей Градов родился 29 января 1954 года в семье поэта Петра Градова и преподавателя английского языка Изиды Максимовой-Кошкинской. Детство мальчика и его сестры Татьяны могло быть прекрасным, если бы родители не попали в автокатастрофу: мама погибла, а папа долгое время находился в больнице. Опеку над детьми временно взяли дедушка и бабушка — звезды чувашского театра Иоаким Максимов-Кошкинский и Тани Юн.

Окружение сказывалось на наследниках Градова. Например, маленькая Таня сыграла Леночку в комедии «Операция "Ы" и другие приключения Шурика». Андрей сперва о кино не думал и связывал свою судьбу с изучением иностранных языков, однако после школы все изменилось: Татьяна об актерстве забыла, а вот ее брат поступил в Щукинское училище.

Педагоги видели в Градове большой потенциал, но после окончания вуза предложений от режиссеров не поступало. Попасть в кино Андрею помог сосед Иван Рыжов. Он лично отнес его снимки на студию, откуда они стали кочевать по рукам, пока не достигли своей цели. В результате молодого артиста позвали в фильм «Побег из тюрьмы». Типаж оказался востребованным и вскоре Градов появился в проектах «Поздняя ягода», «Сказка как сказка», «Голубые молнии». Роль сотрудника МУРа Николая Тараскина в «Место встречи изменить нельзя» Андрей и вовсе получил без проб.

По-настоящему знаменитым Градов стал после ленты «Берегите женщин». Многие полагали, что композиции исполнял сам артист, хотя это делали Юрий Антонов и Сергей Беликов. Андрей не умел играть на гитаре пока не снялся в картине, хотя позднее овладел инструментом и даже давал концерты.

Кинокарьера продолжала развиваться. Например, после боевика «Найти и обезвредить» Градов не мог выйти на улицу без внимания поклонников. Ключевые роли актер получил и в фильмах «Тепло студеной земли», «На крутизне» и «Девушки из «Согдианы». На заре 90-х актер появился в «Личном оружии» и «Идеальной паре», но в последующие годы довольствовался лишь эпизодическими ролями.

Семья и трагедия дочери

СМИ заявляют, что актер заключил ранний брак с журналисткой Тамарой Козловой, который распался через два года, однако сам Андрей никогда не говорил об отношениях с репортером. Он всегда утверждал, что единственной женщиной в его жизни стала Наталья.

«Женился я рано, сразу после окончания училища. Поехал в Питер, друзья затащили в дом моделей, там и увидел Наташу — красавицу-манекенщицу. Познакомились, потом расстались, еще раз случайно пересеклись в Сочи, где я снимался, а она участвовала в показах», — рассказывал Градов.

Вскоре после свадьбы у супругов родилась дочь Катя, а Наталья, не отказываясь от подиума, окончила медицинский институт. Впрочем, Градов настоял, чтобы супруга ушла из этой профессии, видя, насколько ей тяжело. Дочери он запретил становиться актрисой. В результате Екатерина отучилась в Милане, вернулась в Россию и стала работать на крупные местные бренды визуальным мерчендайзером. Жизнь девушки омрачила трагедия: ее муж погиб, из-за чего ей приходилось одной заботиться о сыне Максиме.

Кризис 90-х

Многие актеры после распада СССР не смогли пережить забвение, однако Градов был не из таких. Еще в 80-е он занялся озвучкой, а уже в 90-е подарил голос Никите Оленеву в саге о гардемаринах, а также взялся за «Список Шиндлера», «Леона» и «Английского пациента». Не отказывался артист и от работы, не связанной с кино: перепродавал рыбу, заграничные овощные консервы и женскую одежду.

Пережил Градов и опасную историю. Актер снялся в рекламе моющего средства, а так как пункта об эксклюзивных правах на использование имиджа Андрея в контракте с фирмой конкурентов не было, то он согласился поработать с другим брендом. Во втором ролике Градов заявлял, что предыдущее средство он только рекламировал, а дома пользуется другим — «для семьи я выбираю лучшее». В результате бывший работодатель стал звонить актеру с угрозами. Звонки прекратились только после обращения к друзьям из правоохранительных органов.

Новый виток карьеры

Постепенно дела улучшились, а Градов снова стал играть небольшие роли. Тогда он часто появлялся в сериалах: «Дальнобойщики», «Марш Турецкого», «Ундина». Ключевых персонажей Андрей Петрович сыграл в «Игре на выбывание», правда, ради образа майора ФСБ ему пришлось пожертвовать усами. Самому артисту новый имидж пришелся по вкусу и в следующих фильмах он опять представал гладко выбритым мужчиной.

Не перестает Градов и работать в дубляже. Его голос можно услышать в картинах «Бесславные ублюдки», «Волк с Уолл-стрит», «Джон Уик». Кроме того, за последние несколько лет он поработал над проектами «То, что между нами», «Падение луны» и «Гипнотик».