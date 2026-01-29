Исполнитель хита «Черный бумер» стал лесорубом

Рэпер Серега (настоящее имя — Сергей Пархоменко) рассказал в интервью Алене Жигаловой, что стал лесорубом.

«Это мое хобби. Я по месту жительства нашел себе применение», — поделился артист.

Серега рассказал, что посетил на родине базу олимпийского резерва, где было «много неколотого материала». Певец предложил свою помощь. Артиста хотели устроить лесорубом официально, но он отказался. Рэпер признался, что рубил леса бесплатно.

По словам Пархоменко, рубка леса является для него альтернативной спортивной тренировкой.

«Фитнес не должен быть скучным. То есть (должен быть) на природе, на свежем воздухе. Плюс — это такое сложносочиненное упражнение, которое развивает много навыков у человека», — заявил рэпер.

Серега также увлекается альпинизмом. Артист отметил, что не может похвастаться большими достижениями в этой области. По словам певца, у него свой взгляд на горы и альпинизм в целом.