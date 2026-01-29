Бузова рассказала об ударе от бывших коллег по «Дому-2»

Певица и блогерша Ольга Бузова, работавшая в телепроекте «Дом-2», рассказала, почему перестала общаться с бывшими коллегами по шоу. В интервью журналистке Лауре Джугелии, доступном на Rutube, она призналась, что ударом для нее стало то, что ведущим программы стал ее бывший возлюбленный, блогер и рэпер Дава (настоящее имя — Давид Манукян).

Бузова отметила, что в 2021 году ей было больно узнать, что после нее «Дом-2» будет вести Манукян, с которым она рассталась за несколько месяцев до этого. По словам ведущей, ее бывшие коллеги не предупредили ее о том, что Дава будет работать в проекте.

«Для меня это был такой удар! Они за моей спиной все это сделали», — пожаловалась Бузова.

Артистка призналась, что после этого случая перестала общаться с бывшими коллегами по «Дому-2».

В мае 2021 года стало известно, что ведущим «Дома-2» будет Дава. При этом блогер отмечал, что его новая должность никак не связана с Бузовой, с которой он расстался в январе того же года. Манукян покинул проект в 2023 году.

«Дом-2» на протяжении 16 лет выходил на канале ТНТ. В 2020 году канал объявил, что проект закрывается, однако весной 2021 года стало известно, что его перезапустят на канале «Ю». Бузова работать в программе отказалась.