Новая возлюбленная и эвакуация из Ирана: как живет Бондарчук

В марте 2025 года стало известно о расставании режиссера Федора Бондарчука и актрисы Паулины Андреевой. Портал News.ru рассказал, как сегодня живет режиссер.

Личная жизнь

Весной прошлого года Андреева сообщила, что они с Бондарчуком решили расстаться спустя девять лет совместной жизни. В своем посте она подчеркнула, что формальные фразы о глубоком уважении и благодарности «не могут описать настоящих чувств», которые они сохраняют друг к другу. По данным «Комсомольской правды», позже пост пропал из аккаунта актрисы.

Появилась информация, что супруги решили дать отношениям еще один шанс, но в январе 2026-го неназванные друзья Бондарчука и Андреевой рассказали «Комсомольской правде», что пара окончательно рассталась.

«Паулина снова переехала с сыном в Петербург, а Федор остался в Москве. Более того, у Бондарчука появилась новая возлюбленная», - утверждают источники газеты.

По их словам, речь идет о представительнице творческой профессии - не о «юной красотке», а о зрелой женщине чуть старше сорока лет.

Источники газеты подчеркнули, что у 37-летней Андреевой и 58-летнего Бондарчука сохранились прекрасные отношения.

У режиссера есть сын и дочь от первого брака с телеведущей Светланой Бондарчук. В 2021-м Андреева родила Бондарчуку сына.

Как Бондарчук чуть не попал под атаку Израиля в Иране

В середине июня 2025 года Бондарчук вернулся в Россию из Азербайджана после эвакуации из Ирана, сообщала ТАСС его представитель. Бондарчук находился в Иране в составе съемочной группы сериала «Трудно быть богом».

Тогда из Ирана эвакуировали команду из 88 человек. В ее состав входили граждане России, Белоруссии, Латвии, Сербии, Таджикистана и Узбекистана.

Бондарчук тогда поблагодарил азербайджанского президента Ильхама Алиева за «беспрецедентную помощь» съемочной группе в пересечении границы между Ираном и Азербайджаном. Премьера сериала «Трудно быть богом» по мотивам одноимённой повести Аркадия и Бориса Стругацких запланирована на 2026 год.