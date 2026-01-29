Продюсер «Ласкового мая» подал иск на своего экс-водителя

Андрей Разин, бывший продюсер группы «Ласковый май», обратился в суд с иском против одного из крупнейших информационных агентств и своего экс-водителя, Руслана Филатова, о защите чести и достоинства. Причиной стала статья, в которой приводятся показания шофера против бывшего работодателя по делу о мошенничестве.

© Московский Комсомолец

Как стало известно «МК», статья, ставшая предметом для иска, была опубликована 1 декабря прошлого года под заголовком «Водитель Разина дал на него показания по делу о мошенничестве». Напомним, что уголовное дело было возбуждено в 2021 году в связи с нарушением авторских прав на песни «Ласкового мая». По версии следствия, Разин незаконно присвоил около 500 млн рублей лицензионных выплат, используя поддельный договор о передаче прав, якобы заключенный с поэтом группы – Сергеем Кузнецовым. Вдова Кузнецова была признана потерпевшей стороной. В ноябре 2025 года Андрея Разина объявили в международный розыск.

В статье журналист цитирует показания Филатова о том, что он общался с Разиным в последний раз по телефону в 2023 году, и понять его тогда было очень тяжело, потому что продюсер был в состоянии сильного алкогольного опьянения. Также бывший водитель рассказала, что Разин платил ему 50 тысяч рублей в месяц.

Разин считает публикацию порочащей его честь и достоинство, требует удалить ее, и хочет взыскать с информагентства 3 млн рублей морального ущерба, а с бывшего водителя – 100 тысяч рублей. Иск зарегистрирован Пресненским судом.