Бывший муж Дженнифер Лопес, певец Марк Энтони сообщил в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена), что его жена, модель Надя Феррейра, беременна.

«С третьей годовщиной! Какой прекрасный подарок преподносит нам жизнь. Бог велик! Марко станет старшим братом», — поделилась Феррейра.

Энтони был женат четыре раза. В 2000 году он женился на бывшей «Мисс Вселенная» Даянаре Торрес. В их браке родились два сына: Кристиан Энтони Муньис и Райан Энтони Муньис. В 2003 году он развелся с моделью. В 2004-м артист сыграл свадьбу с Дженнифер Лопес. В 2008-м певица родила двойню — сына Макса (Максимиллиан Дэвид) и дочь Эмми (Эмма Мэрибел). В 2014-м пара развелась. В том же году музыкант женился на модели Шеннон Де Лиме. Через два года артист расстался с ней.

У Энтони также есть дочь Арианна, рожденная в 1994-м от его бывшей девушки Дэбби Росадо.

В 2023-м Энтони женился на Феррейре. В том же году у них появился на свет сын Марко.

В июле 2025-го Дженнифер Лопес призналась, что не собирается больше вступать в брак. Она была замужем четыре раза.