Оксана Самойлова рассказала о пополнении в семье

В семье Оксаны Самойловой очередное пополнение — у блогера и её детей появился новый питомец. Об этом блогер рассказала в запрещённой соцсети. Оказывается, её младшая дочь Майя нашла кошечку и принесла её домой. Позднее выяснилось, что она беременна.

© Соцсети

Оксана пошутила, что они сбились со счёта — животных в их доме стало слишком много. А учитывая, что скоро у кошки появятся котята, им необходимо новое жилище, например, приют. Именно его Самойлова планирует начать строить уже весной. Этого момента она с нетерпением ждёт.

Ну а пока кошка, которую прозвали Рысью, живёт своей лучшей жизнью и делает массаж одеялу Самойловой.

© Соцсети

Оксана Самойлова рассказала о ментальных проблемах старшей дочери

Это, кстати, не единственное пополнение у Самойловой. На Новый год Оксана подарила себе двух новых любимцев — лошадей Монте-Карло и Олимпа (видео с питомцами смотрите здесь).