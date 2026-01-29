СМИ сообщили о косвенном признании Пи Дидди в убийстве Тупака

Американский рэпер и продюсер Шон Комбс, известный как Пи Дидди, связал себя с убийством Тупака Шакура. Об этом сообщает New York Post со ссылкой на материалы судебного дела.

Как утверждается в иске, который подали в Верховный суд Манхэттена, Комбс в 2012 году использовал упоминание убийства Тупака как угрозу, чтобы заставить предполагаемую жертву сексуального насилия хранить молчание. Истец Стив Отис заявил, что во время работы мужским эскортом он подвергся насилию со стороны Комбса в одном из отелей в центре Нью-Йорка после того, как, по его словам, был одурманен наркотиками.

По версии Отиса, после произошедшего Комбс угрожал ему и заявил, что если он якобы смог организовать убийство известного рэпера, то последствия для самого Отиса могут быть еще более серьезными.

В материалах дела также говорится, что до этого Комбс якобы принуждал Отиса на протяжении нескольких часов участвовать в унизительных действиях с женщиной. После инцидента, по словам истца, угрозы продолжились: в 2014 году, когда Отис оставил комментарий в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) Комбса, представители третьих лиц якобы вновь напомнили ему о возможных последствиях.

В иске отмечается, что владелец эскорт-агентства, с которым сотрудничал Отис, предупреждал его, что люди, связанные с Комбсом, способны «заставлять людей исчезать». Истец утверждает, что расценивал угрозы как прямое требование молчать под страхом смерти.

По версии Отиса, подать иск он решился лишь после того, как Комбс оказался за решеткой. Представители сторон от комментариев отказались. Шон Комбс был приговорен к более чем четырем годам тюрьмы за сексуальные преступления. 13 ноября Пи Дидди увеличили тюремный срок на один месяц. Это, как отметили журналисты, произошло на фоне слухов о нарушении рэпером нескольких тюремных правил.