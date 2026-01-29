Концерт самого известного и богатого комика отменили в Екатеринбурге

В Екатеринбурге сорвался концерт одного из лидеров российской стендап-сцены Нуралана Сабурова. Выступление должно было состояться 3 февраля в МТС Live Холл.

Об этом рассказали организаторы в соцсетях.

«Мы очень надеялись на нашу встречу 3 февраля, но, к сожалению, возникли непреодолимые обстоятельства, по которым концерт не состоится в указанную дату», — следует из поста в соцсети «ВКонтакте».

Концерт перенесут на другую дату, ее назовут позже. Деньги за билеты пообещали вернуть автоматически в течение десяти рабочих дней.

Концерт Сабурова в Екатеринбурге переносят уже второй раз. Изначально он должен был выступить в октябре 2025 года, но стендап-шоу решили отложить до февраля 2026-го.