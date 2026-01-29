Светлана Дружинина раскритиковала одну категорию российских звезд

Режиссер Светлана Дружинина раскритиковала звезд, которые хвастаются достатком, дорогими вещами и люксовым отдыхом. О них она высказалась в ролике, который опубликовала в своем Telegram-канале.

Дружинина напомнила о недавнем ток-шоу «Место встречи» на НТВ, где обсуждали отдых российских знаменитостей в Куршевеле. Там собрались всевозможные блогеры и звезды медиа: Оксана Самойлова, Лена Перминова, Ксения Собчак, Клава Кока и другие.

«Есть возможность — отдыхайте, смотрите красоты! Я тоже была во Франции, завтра, может быть, послезавтра расскажу, как я там побывала. Но хвастать своими покупками, рассказывать, что на мне надето — это так по-плебейски! Какая-то там Боня, я даже ее не знаю, говорит, что у нее квартиры за границей… А эта длиннорукая, длинноногая… Я даже не помню их имен! Знаете, это плебейство!» — заявила Дружинина, в этот момент босиком прогуливаясь по снегу.

В пример режиссер привела деятелей культуры прошлых лет, которые тоже могли позволять себе роскошную жизнь, однако не рассказывали этим. Например, писатель Иван Тургенев, который «жил в Монако и не только». Она уверена, что если заработанных денег хватает на дорогой отдых и покупку роскоши, то это хорошо, однако хвастать этим — «бескультурье и невоспитанность.