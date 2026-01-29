Певицу Минаж за поддержку Трампа наградили его "золотой картой"

Певица из Тринидада и Тобаго Ники Минаж рассказала в соцсети X (ранее Twitter; запрещена в России), что за поддержку президента США Дональда Трампа ей была вручена "Золотая карта Трампа" (Trump Gold Card), которая обеспечивает вид на жительство в Штатах.

© Российская Газета

Исполнительница выложила фото своей награды, сопроводив свой пост радостными словами.

"Прямо сейчас завершаю оформление документов на гражданство благодаря моему замечательному, великодушному и очаровательному президенту. Спасибо за ваше ходатайство! Без вас я бы этого не сделала", - отметила Минаж. "О, граждаНики, ты на высоте", - подчеркнула она.

По словам певицы, карта досталась ей бесплатно. При этом сама программа получения вида на жительство в США предусматривает, что за это придется заплатить 1 миллион долларов.