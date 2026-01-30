Матус рассказал, почему Галкин пытается добиться снятия статуса иноагента

Бизнесмен Андрей Матус, ранее работавший с основателем ЮКОСа Леонидом Невзлиным*, рассказал, что многие российские звёзды, покинувшие Россию, не исключают варианта возвращения на родину и сейчас пытаются минимизировать возможные негативные последствия. Матус назвал такое поведение звёзд «лицемерным».

«Как они там радуются, поздравляют друг друга с присвоением статуса иноагента. Вот Галкин*: ему дали статус иноагента. Он там радовался, поздравления, с его слов, получал неделю со всех сторон. А на деле судятся до Верховного суда. А через какое-то время его «бабушка» на телевидении рассказывает, как она по поводу этого вопроса переживала», — сказал он в беседе с RT.

По мнению предпринимателя, многие звёзды, уехавшие после начала СВО на запад, не востребованы и мечтают однажды вернуться в Россию, но боятся юридических последствий за свои высказывания.

*Физлица, которым присвоен статус иностранного агента.