Навязчивые повторения и репетиции: эксперт объяснил поведение Долиной

Поведение певицы Ларисы Долиной на церемонии прощания с телеведущим Александром Олейниковым говорит о сильном стрессе, который испытывала артистка, а также о ее искреннем горе. Об этом рассказал «Аргументам и фактам» профайлер Руслан Панкратов.

28 января в Москве прошла церемония прощания с Александром Олейниковым. Лариса Долина, ранее оказавшаяся в центре скандала после продажи квартиры в Хамовниках, приехала на церемонию и пообщалась с журналистами. При этом она отказалась отвечать на вопросы о недвижимости.

Профайлер Руслан Панкратов обратил внимание на то, что Лариса Долина вышла к журналистам без макияжа, с бледным и уставшим лицом, что нетипично «для артистки ее уровня».

«В сочетании с недавним скандалом и многомесячным давлением со стороны СМИ это выглядит как момент, когда личное горе оказывается сильнее страха и расчета: человек перестает вкладываться во внешний образ, потому что все ресурсы уходят на удержание внутренней целостности», - пояснил эксперт.

Он также отметил, что слова Долиной не были заранее отрепетированы, и все указывало на искренность и спонтанность, в том числе и повторяющееся междометие «ой». При этом обычно навязчивое повторение одной и той же формы звука, слова, фразы связывают с тяжелым физическим и психическим переутомлением, подчеркнул Руслан Панкратов.

По мнению профайлера, общее состояние Долиной в момент общения с прессой «можно описать как острое горе на фоне накопленного хронического стресса от медийного давления».

«И, наконец, парадокс: человек, который месяцами отгораживался от журналистов, выходит к ним именно на похоронах, причем в максимально уязвимом виде. (…) Признаков симуляции, сознательной игры на камеру не видно», - подчеркнул Руслан Панкратов.

Напомним, что Долина продала квартиру в 2024 году. Однако после завершения сделки певица заявила, что действовала под влиянием мошенников, отказалась передавать недвижимость и смогла восстановить право собственности через суды. Во время разбирательств выяснилось, что квартира была продана за 112 миллионов рублей, а вырученные деньги ушли преступникам. Они звонили Долиной, представлялись «сотрудниками спецслужб», убеждали продать жилье и перевести деньги на «безопасный счет».

В итоге дело дошло до Верховного суда России. Рассмотрев спор, суд вынес решение в пользу покупательницы Полины Лурье. Мосгорсуд 25 декабря принял решение выселить Долину, учтя другую недвижимость певицы и ее заработок за 2025 год.