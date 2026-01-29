Николай Носков впервые за долгое время вышел на сцену

Николай Носков, ранее перенёсший свои концерты из-за проблем со здоровьем, впервые за долгое время вышел на сцену по случаю своего 70-летия и исполнил легендарный хит «Это здорово». Об этом сообщает «Пятый канал».

© Super.ru

Носков также подтвердил, что в скором времени собирается выпустить новую песню.

Напомним, в мае прошлого года сообщалось, что Носков, переживший инсульт, возвращается к концертной деятельности и формирует плотный график. Организаторы принимали заказы и оплату вперёд, но предупреждали, что концерт может неожиданно сорваться из-за ухудшения самочувствия Носкова. В конце концов, здоровье всё-таки подвело Носкова, а потому он был вынужден перенести все выступления на наступивший 2026 год.

Тема здоровья певца регулярно всплывает в прессе и волнует фанатов артиста. Семь лет назад Николай Носков перенёс инсульт и до сих пор проходит восстановление. Весной 2024 года артист был госпитализирован с подозрением на пневмонию, что также сказалось на его рабочем графике.