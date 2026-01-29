Семенович рассказала про репетицию медового месяца

Певица Анна Семенович провела «репетицию медового месяца» со своим избранником, предпринимателем Денисом Шреером. Пара посвятила почти весь январь совместному путешествию, сначала на Пхукет, а затем в Бангок и Дубай, чтобы отметить 45-летие Дениса и компенсировать напряженный рабочий график артистки, передает kp.ru.

По словам Семенович, самым ценным подарком для ее спутника стали ее любовь и время, а возможность провести вместе почти месяц без работы она назвала роскошью при их загруженных графиках.

В числе подарков были также экскурсия в Карелию, запланированная на март, и необычный сюрприз — выступление бразильских танцовщиц прямо на вилле в Таиланде. Певице даже удалось преодолеть свой панический страх высоты, ступив на стеклянную смотровую площадку на 78-м этаже в Бангкоке.

Напомним, что Анна Семенович и Денис Шреер встречаются уже второй год. Бизнесмен, который живет в Германии и воспитывает сына от предыдущего брака, ожидает официального развода, чтобы сделать певице предложение. В прошлом году он сообщал, что свадьба, скорее всего, состоится в следующем году и будет отпразднована в узком кругу.