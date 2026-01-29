«Огурцы по цене куртки»: Наталья Штурм возмутилась росту стоимости продуктов

Певица Наталья Штурм возмутилась в Telegram-канале росту цен на продукты.

© Газета.Ru

Штурм призналась, что ей приходится тратить на себя и ребенка по 20 тысяч рублей в месяц на еду. Она подчеркнула, что в 2023 году эта статья расходов обходилась ей в 2,5 тысячи рублей. Сейчас же один поход в магазин эконом-сегмента обходится ей в 4 тысячи. Певица отметила, что не живет на широкую ногу и покупает только базовый минимум.

«Это еще самые необходимые молоко, сыр, творог, курица, хлеб, крупы — то есть без излишеств. ФАС вообще следит за ценами или огурцы по цене куртки с «Озона» — это нормально?» — заявила артистка.

7 января Наталья Штурм рассказала, что ее апартаменты в Испании ограбили во второй раз. По словам исполнительницы, в первый раз у нее украли огромный телевизор. В этот раз злоумышленники забрали варочную панель.

Штурм сделала вывод, что уровень краж и преступности в Европе зашкаливает. Артистка посоветовала любителям путешествий быть настороже и не брать ничего ценного в поездки. По словам певицы, местные полицейские никак не реагируют на кражи.