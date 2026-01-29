«Ранетки», два развода, новый роман: Аня Руднева рассказала о своей жизни

Звезда группы «Ранетки» Аня Руднева приняла участие в шоу «Дуэты» на телеканале Россия. Как сообщает Starhit, по этому поводу она дала интервью, рассказав о возможности воссоединения «Ранеток» и своей личной жизни.

Руднева призналась, что шоу «Дуэты» увлекательны и для артистов, и для зрителей. Аня спела вместе с Клавой Кокой, которую совершенно не ожидала увидеть за зеркальной стеной.

«И мне кажется, что редакторы придумали одну из самых лучших концепций за всю историю "Дуэтов", потому что когда-то Клава Кока действительно была фанаткой «Ранеток». Но интересно и то, что уже мои дети большие фанаты Клавы Коки», — призналась Руднева.

Она также отметила, что мысли о воссоединении «Ранеток» появляются практически с распада группы. Коллектив не раз пытался возобновить деятельность, однако это оказалось невозможно. По этой причине Руднева работает в сольном формате, в котором она действительно может дать зрителю «что-то теплое».

Говоря об отношениях с бывшими участниками, Руднева призналась, что продолжает общаться с Наташей Мильниченко, а также с продюсером Сергеем Мильниченко. С остальными «немножко связь потерялась» — отношения были сложными. В частности, и с Лерой Козловой.

«К сожалению, до сих пор не удалось помириться и выйти на контакт. Но, наверное, отчасти потому, что у каждого своя жизнь, и каждый, в принципе, занимается какими-то своими делами, а не обращает внимания на других», — сказала знаменитость.

Сама артистка недавно развелась во второй раз. Руднева признается, что вынесла из этого «простой опыт» — для создания семьи нужно выбирать наиболее подходящего человека.

«Потому что в жизни бывают разные ситуации, не всегда веселые и радостные, но и достаточно серьезные моменты каких-то кризисов, например. И нужно изначально выбирать такого человека, который даже в кризисные моменты будет оставаться человеком», — сказала певица.

Руднева также поняла, что может жить одна, однако не перегорела к отношениям и у нее уже есть любимый мужчина. Кроме того, она бы с удовольствием стала мамой еще раз — сейчас она воспитывает 12-летнюю Софью и 9-летнего Тимофея.

«У меня вообще когда-то была мечта родить пятерых, но потом я поняла, что надо, наверное, на троих остановиться. Так что третьего ребенка планирую родить», — призналась она.

Артистка стремится следить за своей внешностью и правильно питаться, однако это не всегда получается — Аня призналась, что очень любит фастфуд. Кроме того, для поддержания формы она занимается спортом. Себя Руднева считает счастливым человеком — она уверена, что вокруг нее прекрасные люди, а это самая большая радость в ее жизни.