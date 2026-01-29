Лариса Долина резко увеличила число выступлений в 2026 году

Певица Лариса Долина увеличила в три раза количество выступлений в первой половине 2026 года. Об этом сообщает РИА Новости.

По данным издания, в первом полугодии у Долиной запланировано до 21 концерта, в числе которых шесть больших сольных. Отмечается, что в начале года у артистки было всего семь концертов за этот период.

27 января Лариса Долина провела свой первый концерт после передачи квартиры покупательнице Полине Лурье. Выступление прошло в московском музыкальном баре Petter. На концерте Долина подняла тему жизненных трудностей.

Мосгорсуд 25 декабря 2025 года вынес решение о выселении Долиной из квартиры в Хамовниках, которую у нее купила Лурье за 112 миллионов рублей. Верховный суд России 16 декабря признал Лурье собственницей квартиры в Хамовниках, отменив предыдущие судебные решения, оставлявшие недвижимость в собственности певицы.

19 января адвокат покупательницы квартиры Ларисы Долиной Полины Лурье Светлана Свириденко сообщила, что ее клиент уже может заезжать — из квартиры вывезены все личные вещи звезды, кроме заранее оговоренных. Претензий стороны друг к другу не имеют.