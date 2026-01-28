Юрий Лоза пожаловался на убогую рифмовку в песне «Матушка»

Певец и композитор Юрий Лоза раскритиковал современные хиты и сравнил их с кричалками. Его слова передает «Общественная служба новостей».

Автор хита «Плот» заявил об «убогой рифмовке» в композиции «Матушка» певицы Татьяны Куртуковой. Он подчеркнул, что в песне есть лишь одна удачная фраза. По мнению Лозы, проблема чудовищных рифмовок касается всей песенной индустрии в последние 20 лет.

В качестве примера композитор также привел хиты «Незабудка» и «Вите надо выйти», в которых слушатели помнят лишь несколько строк.

«Сложно вспомнить, какие дальше слова, а ведь я хиты перечисляю. Да потому что все эти песни являются просто кричалками», — считает Лоза.

Ранее Татьяна Куртукова сообщила, что Юрий Лоза пытался продать ей песню под названием «Сосеночки», но она отклонила предложение. По словам артистки, на следующий день Лоза раскритиковал ее трек «Матушка» и заявил, что не знает исполнительницу. В ответ певец сравнил Куртукову с такси и добавил, что никогда не общался с ней лично.