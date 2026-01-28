Стало известно, сколько Долина могла заработать за концерт в московском баре

Концертный директор, продюсер Сергей Лавров заявил, что певица Лариса Долина могла получить за концерт в московском музыкальном баре от 800 тысяч до миллиона рублей. Об этом сообщает News.ru.

Лавров заявил, что Долина выступила в «камерном баре, который хорошо зашел в Москве». По его словам, в этом заведении артистам выплачивают «правильный» - не завышенный и не заниженный - гонорар за особенные выступления в формате «квартирника».

«Зрители это понимают и готовы платить в два-три раза больше, чем за обычный концерт», - подчеркнул он.

Верховный суд России в середине декабря 2025 года рассмотрел спор из-за квартиры Долиной и вынес решение в пользу покупательницы жилья Полины Лурье. Мосгорсуд 25 декабря принял решение выселить Долину, учтя другую недвижимость певицы и ее заработок за 2025 год.

Во время разбирательств сообщалось, что Долина потеряла квартиру в результате действий телефонных мошенников. Отмечалось, что квартира певицы была продана за 112 миллионов рублей, а вырученные деньги ушли преступникам. Они звонили певице, представлялись «сотрудниками спецслужб», убеждали продать жилье и перевести деньги на «безопасный счет».

На фоне судов за квартиру певицу начали активно критиковать в соцсетях.