В Тбилиси отменили концерт группы "Тату"

Политолог предположил, что причиной отмены концерта стали провокационные песни группы.

Концерт группы "Тату", запланированный на 30 января в Тбилиси, не состоится. Организаторы не раскрыли причину отмены, но пообещали вернуть деньги за билеты.

По мнению политолога и эксперта по Кавказу Андрея Арешева, причина отмены мероприятия может быть связана с репертуаром группы. В беседе с "Абзацем" он отметил: "Я могу предположить, что, с точки зрения грузинских властей, песни группы "Тату" не соответствуют культурным и традиционным ценностям. Если у них стиль не поменялся, тогда все понятно".

Группа "Тату" завоевала популярность в конце 90-х благодаря своим провокационным песням и эпатажному поведению на сцене. В 2011 году между солистками Юлией Волковой и Еленой Катиной произошел конфликт, однако в прошлом году они помирились и начали давать совместные концерты, исполняя старые композиции.