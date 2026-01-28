Бузова раскрыла истинные причины конфликта с Бородиной

Ольга решила раскрыть истинную причину холодности в отношениях с экс-напарницей по «Дому-2». Главным камнем преткновения стали далеко не только рабочие моменты.

Многолетнее противостояние бывших ведущих реалити «Дом-2» Ольги Бузовой и Ксении Бородиной получило новый виток. В свежем интервью Лауре Джугелии телезвезда откровенно рассказала, почему они так и не смогли стать близкими подругами. По словам артистки, между ними никогда не было открытой вражды, но отсутствовало и душевное родство.

Бузова подчеркнула, что всегда разделяла работу и личную жизнь. Она уважала коллег как профессионалов, однако за пределами съемочной площадки их пути практически не пересекались. Настоящим откровением для звезды стала реакция команды шоу на ее уход в 2021 году. Только после увольнения Ольги выяснилось, что у коллектива накопилось к ней множество скрытых претензий.

Главной точкой невозврата в отношениях с Бородиной стала ситуация вокруг Давида Манукяна. Когда Ольга тяжело переживала разрыв, Ксения открыто обсуждала ее личную жизнь в компании блогера. Бузова расценила такие действия как отсутствие элементарной женской солидарности и поддержки.