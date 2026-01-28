Два развода, долги и слова об СВО: судьба Ольги Кабо

Актриса Ольга Кабо отмечает свое 58-летие. News.ru рассказал, что известно о личной жизни артистки, что говорила об Украине и спецоперации.

Карьера

Ольга Кабо родилась 28 января 1968 года в Москве. Ее актерский путь начался в Театре юных москвичей, где она занималась с детства лет. Уже в 15 лет она дебютировала в кино, исполнив роль горничной в телефильме «Анна Павлова». Окончила ВГИК.

Наибольшую славу Кабо принесла работа в эротической ленте «Комедия о Лисистрате». За все время она сыграла более чем в 90 картинах и продолжает сниматься. Например, в 2026 году с артисткой выйдут проекты «Граница миров — 2» и «Жених с Марса».

Кроме того, Ольга выступает в Театре Моссовета. Она задействована в спектаклях «Три мушкетера», «Монолог на двоих», «Неотправленные письма», «Восемь любящих женщин», «Морское путешествие 1933 года» и «Опасные связи».

Личная жизнь

Первым мужем Кабо был бизнесмен Эдуард Василишин. После рождения дочери Татьяны она посвятила себя семейной жизни. Причиной развода, который произошел в 2004 году, стало желание артистки вернуться к работе — муж это решение не поддерживал.

В 2009 году актриса вышла замуж за бизнесмена Николая Разгуляева. Через три года, в 2012 году, у них родился сын Виктор. В 2020 году брак распался: Ольга признавалась, что бывший супруг скрывал свои финансовые проблемы. Квартира артистки стала предметом спора в рамках процедуры банкротства ее бывшего супруга.

«Несколько лет я судилась с кредиторами Николая, которые не могли упустить того момента, что у меня свое имущество. Я получила свою первую повестку в суд, что я как жена должна в его конкурсную массу внести то-то. Я была с этим категорически не согласна. К тому времени мы не были вместе, у нас был брачный договор», — рассказывала она.

В 2024 году Кабо рассказала, что ее преследует навязчивый поклонник: караулит у подъезда и стремится подобраться к квартире. Кроме того, фанат шлет актрисе сообщения интимного характера.

Мнение о спецоперации

В 2017 году артистку внесли в базу данных сайта «Миротворец» (заблокирован в РФ) за посещение Крыма. Кабо признавалась, что ей «было больно», ведь в прошлом она работала на Одесской киностудии и сотрудничала с многими местными кинематографистами.

«Творчество — вне политики. Оно должно быть за любовь, за мир, за веру. Конечно же, я была в Крыму с творческими вечерами и спектаклями. <…> Я стала невъездной в мою любимую страну Украину. И теперь, в общем, лишена общения со своими родственниками и друзьями», — заявляла она.

После начала спецоперации Кабо продолжала поддерживать связь с украинскими коллегами. При этом в 2024 году артистка исполнила главную роль в спектакле «Неотправленные письма», основанном на романе Олега Роя о событиях спецоперации.