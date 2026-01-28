Долина отказалась отвечать на вопрос о новой квартире

Певица Лариса Долина отказалась комментировать вопрос о покупке нового жилья, заданный ей на похоронах телеведущего Александра Олейникова. На прямой вопрос журналиста Life.ru о выборе района певица не ответила.

Ранее издание сообщало, что квартира Долиной в престижном районе Хамовники официально перешла к новой владелице, Полине Лурье, после визита судебных приставов 19 января. Адвокат певицы Мария Пухова заявляла, что ее подзащитная освободила жилплощадь еще 5 января, но вторая сторона якобы отказывалась принять ключи.

Сегодня Долина пришла на похороны Олейникова, который ушел из жизни в субботу в возрасте 60 лет. Они состоялись на Троекуровском кладбище в Москве. Журналисты задали Долиной вопрос о новой квартире.

«Нашли место, где задавать такие вопросы», — парировала она.

Накануне сообщалось, что певица Лариса Долина собрала полный зал на своем концерте в московском баре Petter — это ее первое сольное выступление в 2026 году.