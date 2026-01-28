Раскол в семье Бекхемов: кто такая Никола Пельтц

Новость о конфликте в семье Бекхэмов по масштабу шума в СМИ можно сравнить лишь со скандалом между Меган Маркл и Букингемским дворцом. Журналисты уверены, что такое событие растянется на несколько сезонов и обязательно раскроет самые темные тайны Виктории и Дэвида.

Накануне 26-летний сын легендарного футболиста Бруклин в социальных сетях рассказал о чрезмерном контроле со стороны родителей. По его словам, Бекхэмы намеренно обращались к журналистам, чтобы те помогали им в создании образа счастливой семьи. Кроме того, он заявил, что родственники всячески пытались испортить его отношения с возлюбленной Николой Пельтц-Бекхэм. Об этом сообщает «Газета.Ru».

Спустя несколько дней в таблоидах появилась новость, что Бруклин перестал называть Викторию и Дэвида родителями. Теперь он обращается к матери и отцу только по имени. По мнению источника, знакомого с ситуацией, таким образом сын легендарного футболиста устанавливает границы и заботится о своем психологическом здоровье.

Ходят слухи, что главной причиной такого неуважительного поведения стал тлеющий конфликт между Викторией и Николой, который начался еще в 2020 году. Журналисты считают, что Виктория сильно переживает из-за отношений сына. Бруклин буквально помешался на Николе. Наследник футболиста даже сделал на шее татуировку в виде глаз своей девушки.

Кроме того, взаимоотношения свекрови и невестки могли дать трещину во время свадьбы Бекхэма и Пельтц, состоявшейся в апреле 2022 года. Согласно брачному контракту, ему достанется лишь половина того, что они с супругой заработают в браке, но ничего из личного состояния супруги и ее родителей-миллиардеров. Дэвид и Виктория беспокоятся о том, что будет с их старшим сыном, если он разведется.

Никола Пельтц является дочерью крупного бизнесмена, основателя Trian Fund Management и бывшего владельца Snapple — компании по производству напитков. 31-летняя красавица прославилась благодаря актерскому таланту и модельной внешности. Никола работает с такими брендами, как Giambattista Valli, Balenciaga и Yves Saint Laurent. Она неоднократно появлялась на обложках популярных журналов и имеет внушительную армию поклонников в социальных сетях. За ее жизнью следят более 17 миллионов подписчиков.

