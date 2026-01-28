Пригожин объяснил, чем Стас Михайлов отбил у поклонниц желание его слушать

Музыкальный продюсер Иосиф Пригожин поделился мнением о причинах снижения популярности певца Стаса Михайлова. По его словам, артист утратил доверие аудитории из-за устаревшего репертуара и недостатка новых идей.

© Вечерняя Москва

Пригожин вспомнил времена расцвета карьеры Михайлова, начиная с конца нулевых и вплоть до начала десятых годов.

— Его хиты звучали везде. Это был самый высокооплачиваемый артист России. За один концерт он зарабатывал свыше 100 тысяч евро. С ним мало кто мог сравниться. Но аудитория не любит, когда артист тормозит в развитии, — поделился продюсер.

По его словам, публика постепенно разочаровалась в стандартизированных песнях, наполненных схожими сюжетами о любовных переживаниях. Однотипность творчества привела к снижению интереса зрителей и падению спроса на концерты. Пригожин подчеркнул, что современному зрителю необходимы свежие идеи и музыкальные эксперименты.

Избежать творческого кризиса продюсер предложил единственным путем — созданием нового музыкального материала, соответствующего ожиданиям современных поклонников, сообщает Общественная Служба Новостей.

Композитор Максим Дунаевский ранее высказал мнение, что песни певца Стаса Михайлова являются примитивным творчеством и «не пахнут искусством», поэтому он собирает на стадионах только «теть Мань» и «дядь Вань».