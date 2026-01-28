Вера Брежнева отказалась от русских песен и псевдонима

Певица Вера Брежнева (настоящая фамилия — Галушка) отказалась от песен на русском языке и своего псевдонима, по которому она известна в России. Как сообщает Telegram-канал Mash, теперь она выступает как Vira и исполняет композиции исключительно на украинском.

Канал отмечает, что теперь весь менеджмент Галушки набран из числа украинцев, а коммуникация ведется исключительно на украинском языке. Заказы от россиян она не принимает, даже из числа покинувших Россию после начала СВО — перед согласованием выступления команда проверяет национальность заказчика.

Сейчас Вера ходит по премьерам и светским мероприятиям в Киеве, дает интервью только украинским СМИ, а также стремится нарастить базу поклонников с помощью благотворительности. В рамках промокампании она поддерживает переселенцев в Черновцах, медицинский кабинет в Мукачево, детей в прифронтовых районах и больниц во Львове.

Параллельно Галушка работает над новой концертной программой, которая будет исключительно на украинском. Из-за этого больших сольных выступлений пока нет. Новое расписание и шоу будут готовы примерно через месяц.