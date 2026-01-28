Сын и победа над зависимостью: как живет Стас Пьеха

Портал News.ru рассказал, как сегодня живет певец, участник «Фабрики звезд - 4» Стас Пьеха. Издание напомнило, что артист смог одержать победу над наркотической зависимостью.

Личная жизнь Стаса Пьехи

У певца есть 11-летний сын от брака с диджеем Наталией Горчаковой. Супруги расстались, но сохранили хорошие отношения, подчеркивает News.ru. Они часто проводят время всей семьей и публикуют совместные фото.

Ранее Life рассказал, что бывшая жена Пьехи хочет, чтобы их сын попробовал себя в музыке. Сам певец отнесся к этой идее спокойно.

«Ну посмотрим. Я ругать его за прогулы не буду, конечно. Понимаю, что самое главное - это получить знания, которые реально будут тебе нужны, которые будут прикладными», - сказал он.

По данным News.ru, 45-летний музыкант рассказал, что сейчас у него нет девушки. Он отметил, что ему нравятся женщины с «натуральной внешностью». По его мнению, это говорит о том, что человек принимает себя таким, какой он есть.

Победа над зависимостью

News.ru отмечает, что Пьеха не раз рассказывал о своей борьбе с зависимостью. Певец говорил, что несколько раз у него случались настолько сильные передозировки, что он попадал в реанимацию.

«Была передозировка, жуткая паническая атака. А потом выяснилось, что у меня просто инфаркт», - рассказывал он.

В недавнем интервью «Фонтанке» Пьеха рассказал, что ему понадобилось десять попыток реабилитации, чтобы прийти к длительной ремиссии. Певец отметил, что перед этим у него также была 12-летняя ремиссия, но затем он сорвался на год.

«Потом уже как-то вышел [на стабильный путь]», - подчеркнул он.

Цели

Пьеха рассказал, что в 2025 году он вместе с командой выпустил рекордное количество песен за все 22 года его сольной карьеры - восемь. В 2026-м он хотел бы выпустил десять песен в разных жанрах.