«Брутальный красавчик»: в Сети активно обсуждают новый образ Галкина*

В Сети активно обсуждают новый образ комика Максима Галкина* (признан Минюстом РФ иностранным агентом). Как сообщает Starhit, артиста назвали «лучшей инвестицией Аллы Пугачевой».

© Соцсети

На прошлой неделе Галкин* показал снимки своего нового образа, сделанные в Нью-Йорке: комик отпустил небольшую бороду и усы, а также заметно поработал над своей физической формой. Фотографии шоумена набирают множество восторженных отзывов и лайков.

«Что поменялось? Не могу понять, вообще другой какой-то! Брутальный красавчик»; «Лучшая инвестиция Аллы Пугачевой», — пишут подписчицы.

27 января Галкин* опубликовал новую порцию снимков уже из Куршевеля, куда поехал отдыхать с семьей. На фото он предстал в обтягивающем костюме и продемонстрировал накачанное тело. Пугачева поддержала супруга в комментариях.

«Молодец! Все как я люблю», — писала она.

Напомним, что в этом году Галкину* исполнится 50 лет. Он отмечал, что поддерживать форму ему помогают занятия спортом. Еще год назад артист тренировался с гирей в 8 кг, а теперь с легкостью поднимает снаряд в три раза тяжелее.