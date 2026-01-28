Британка с русским именем: как выглядит тайная избранница Марка Эйдельштейна

Пассия актера на 10 лет старше него, и довольно известна за границей.

Фанаткам русского Тимоти Шаламе, Марка Эйдельштейна, пора поумерить свой пыл. Харизматичный красавчик уже несвободен, и у россиянок явно нет шансов.

В Telegram-канале «Самые сливки» появилось фото возлюбленной актера. И она довольно известная за границей персона, к тому же прехорошенькая. 33-летняя британская режиссер, художница и фотограф Надя Ли Коэн старше Марка на 10 лет. Но разница в возрасте не мешает парочке прекрасно проводить время вместе.

© соцсети

Как рассказывала в конце прошлого года модель Маша Миногарова, Эйдельштейн и Коэн активно путешествуют. В частности, их видели на улицах Парижа. Новое совместное появление влюбленных состоялось на днях на модном показе от Ив Сен Лоран во Франции. Артист прибыл на Неделю моды, так как недавно снимался в кампейне этого же модного дома и теперь считается желанным гостем на подобных мероприятиях.

Уж чего-чего, а яркой модельной внешности нижегородцу Эйдельштейну точно не занимать. Сам он не комментирует слухи о переменах в личной жизни. Ли Коэн тоже пока помалкивает.