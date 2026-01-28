Шоумен сейчас отдыхает на элитном курорте во Франции. Однако его семейные каникулы с детьми прервало серьезное чрезвычайное происшествие.

Телеведущий и шоумен Максим Галкин* (признан иноагентом на территории РФ) столкнулся с серьезным происшествием во время зимнего отпуска. Артист прилетел на элитный горнолыжный курорт Куршевель, расположенный во французских Альпах. Вместе с ним на отдых прибыли и дети от Аллы Пугачевой — 12-летние Лиза и Гарри. Беззаботный семейный уикенд был прерван чрезвычайной ситуацией.

Несколько часов назад 49-летний артист опубликовал на странице своего личного блога весьма тревожные кадры. Максим Галкин* сообщил подписчикам о масштабном возгорании в одном из местных отелей. По словам шоумена, ситуация остается критической уже долгое время. Пожар, по его признанию, начался еще минувшим вечером.

«У нас в Куршевеле пожар. Горит отель. С вечера горит, не могут потушить. Вот такой кошмар...», — эмоционально прокомментировал все происходящее Максим Галкин*.

На курорте сейчас объявлено чрезвычайное положение. Из роскошного отеля и близлежащих строений эвакуируют персонал и отдыхающих. На месте работают службы — на борьбу с огнем отправлены более 100 пожарных.