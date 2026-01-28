Долина приехала на прощание с Александром Олейниковым

Певица Лариса Долина приехала на прощание с телеведущим Александром Олейниковым в Москве. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

70-летняя артистка прибыла на Троекуровское кладбище на черном минивэне с букетом красных роз. В беседе с журналистами Долина призналась, что Олейников был «высочайшего класса профессионалом».

«Но для меня не это важно. Важно, что он был очень веселым человеком и в его компании я всегда чувствовала себя очень хорошо», — добавила знаменитость.

Народная артистка также напомнила о дружбе Олейникова с актером Александром Абдуловым, отметив, что все его друзья — и ее друзья тоже.

Напомним, что Александр Олейников умер утром 24 января. Как сообщали СМИ, причиной смерти 61-летнего телеведущего мог стать оторвавшийся тромб. Прощание с ним проходит сегодня, 28 января, в Москве.