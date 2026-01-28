Любимая внучка Софии Ротару, названная в честь певицы, как известно, давно живет за границей. Она активно ведет социальные сети, где делится разными моментами из жизни. До начала СВО София общалась с подписчиками на русском, к которому привыкла с детства. Впрочем, потом вынуждена была перейти на английский: говорят, из-за угроз украинских националистов. Впрочем, сейчас все изменилось. София впервые за долгое время вновь перешла на русский и сообщила о своих мечтах. Их у нее оказалось немало. Внучка Ротару уверена: сейчас настало самое время начать их осуществлять.

- Мечта, в отличие от «хотелок», - это что-то более глобальное, - считает София. - До недавних пор я считала, что свои мечты и свои желания лучше держать при себе до того, как они, собственно, реализуются. Я придерживаюсь этого мнения и сейчас. Но в этом году я чувствую особую веру, уверенность, поддержку и желание реализовать все проекты, которые созревали в моей голове. Некоторые из них уже несколько лет. Поэтому пора нажать на правую педаль и уверенно ехать вперед. Но, если я сейчас начну перечислять все мечты, боюсь, у нас не хватит времени.

Об одном из своих желаний София все же сообщила. Оказывается, она не против стать следующей Bond Girl.

Также София рассказала и своих взглядах на мир.

«Физическое пространство отображает наше ментальное состояние и влияет на него, - уверена девушка. - То есть они максимально взаимосвязаны. Во всяком случае, для меня точно».

София сообщила, что выбирает качество, нежели количество. Правда, это касается не всего.

- Единственное, «бьюти» у меня чуть по-другому, так как я все-таки люблю пробовать новые продукты, формулы, оттенки, текстуры, - заявила она.

Надо отметить, что в последнее время София заметно изменилась: она стала выглядеть очень эффектно. Не хуже знаменитой бабушки в молодости.

Надо отметить, что у Софии хорошее образование. На эти цели в семье не жалели ни сил, ни средств. Внучка Ротару с детства занималась танцами, вокалом и сценическим искусством. Сейчас она активно занимается и спортом. «Люблю теннис, бокс, хайкинг, конный спорт», - сообщила София.