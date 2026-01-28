Джигурда красноречиво объяснил, почему Богомолову не место в МХАТе

Назначение Константина ректором МХАТа спровоцировало громкий скандал. Никита Джигурда не остался в стороне и в резкой форме прокомментировал это кадровое решение.

Недавно вокруг Школы-студии МХАТ разгорелся громкий скандал. После ухода из жизни Игоря Золотовицкого пост исполняющего обязанности ректора занял Константин Богомолов.

Соответствующий указ подписала министр культуры Ольга Любимова. Это решение вызвало резкое неприятие у многих известных артистов. Недовольным остался и Никита Джигурда.

Никоненко раскрыл отвратительный поступок Богомолова: "Я такого не видел от хороших режиссеров"

Сегодня шоумен выступил с достаточно жесткой критикой этой кадровой перестановки. В своем видеообращении он сравнил появление Богомолова в ректорском кресле МХАТа с допуском лисы в курятник. Актер не стеснялся в выражениях. Он даже назвал Константина человеком с извращенными взглядами на искусство. По мнению Джигурды, Богомолов категорически не подходит для роли ректора школы-студии.

«Назначение Богомолова — это беспредел... Костя талантливый экспериментатор, но зачем же ставить ректором человека, для которого не существует классики и уважения к ней? Долой!» — парировал Никита.

Джигурда также провел параллель с недавним скандалом вокруг Ларисы Долиной. Он призвал блогеров и общественность объединиться для отмены министерского указа. Артист настаивает на немедленном отстранении Богомолова от руководства МХАТом.