Гордон жестко разоблачила Кудрявцеву

Юрист Катя Гордон разоблачила телеведущую Леру Кудрявцеву. В новом выпуске шоу «Пожалуйста, не рассказывай», который опубликовали на Rutube, основательницы дуэта «ЗаVисть» «проехались» друг по другу.

Во время шуточных разборок Гордон вошла в кураж и стала высмеивать телеведущую. Она заявила, что Кудрявцева не читает книги, узнавая цитаты из них по соцсетям, не знает языки и далека от народа — живет в дорогой недвижимости в Санкт-Петербурге и передвигается исключительно бизнес-классом.

Кудрявцева выдержала шутки и ответила подруге, припомнив ей дорогостоящий Mercedes-Benz G-Class за 350 тысяч евро и кольцо на пальце с дорогим камнем. Впрочем, Гордон ответила на последнее, заявив, что якобы фианит. Кроме того, по словам телезвезды, Гордон пьет исключительно дорогие вина — та этого отрицать не стала.

«Скажи мне, кто твой друг, и я скажу, кто ты», — «добила» телеведущая подругу.

Макаров увез дочь Леры Кудрявцевой из Москвы: вот что произошло

Напомним, что в конце 2025 года Катя Гордон высмеяла свадьбу своего экс-супруга Александра Гордона на 23-летней художнице Алина. Она пошутила, что телеведущий «попал в плен к брачным аферистам», из-за чего постоянно меняет жен.