Участница конкурса «Мисс Московия» отсудила компенсацию за испорченную грудь

Участница проекта «Бикини-десант» и конкурса красоты «Мисс Московия» выиграла иск у пластического хирурга, изуродовавшего ей грудь при удалении имплантов. Женщина утверждает, что врач должен был отговорить ее от операции, потому что показаний к ней на самом деле не было.

Как стало известно «МК», в 2024 году 37-летняя бывшая модель задумалась об удалении грудных имплантатов, с которыми ходила на тот момент уже почти 14 лет, потому что прочитала на форумах об их вреде и возможной онкологии. На тех же форумах она наткнулась на рекламу пластического хирурга, уроженца Узбекистана, работающего в одной из клиник города Обнинск Калужской области, и решила записаться к нему на консультацию. Врач не стал разубеждать пациентку в необходимости операции. Женщина просила удалить ей еще и фиброзные капсулы – оболочки, которые организм отращивает после установки имплантов, чтобы отгородить свои ткани от инородного тела. В этой просьбе доктор по красоте ей отказал и заявил, что без капсул все будет выглядеть совсем печально.

Самое странное, что после проведения операции в ноябре 2024 года пациентка узнала, что капсулы ей все-таки удалили без ее согласия. А посмотрев на результат хирургического вмешательства, женщина чуть не упала в обморок.

– Там было все совсем уродливо, – рассказала она «МК», – у меня была не просто плоскость, а минус ткань, и началось рубцевание ареол с ребрами. Затем последовали полгода ада. Я прошла многих пластических хирургов, и все мне говорили, что ничего уже не изменить, грудь так и останется изуродованной. Есть девушки, такие, как я, которые тоже могут оказаться в подобной ситуации. Я никому такого не пожелаю. Мне очень обидно, что меня никто не переубедил делать пластику без показаний к ней.

Через пять дней после операции, чтобы придать груди немного объема и скорректировать недостатки, клиника провела пациентке липофилинг – врачи взяли жир с бедер и пересадили в грудь. Но и тут результат был не из лучших – на бедрах остались ямки как от целлюлита. Клиентка утверждает, что это случилось, потому что врачи не надели ей компрессионный костюм после забора материала. Кроме того, жир не прижился на свежую рану и капсулизировался. Его все равно пришлось удалять.

Пациентка подала иск на пластического хирурга в Балашихинский городской суд. За моральный вред с ответчика взыскали 120 тысяч рублей, но в части требования о возврате потраченных денежных средств на операции истице было отказано. Служители Фемиды мотивировали такое решение результатом экспертизы, которая признала, что у женщины были показания к удалению имплантов вместе с капсулой – капсулярная контрактура 3 степени. При этом эксперты указали, что врач должен был перед операцией отправить клиентку к психотерапевту.

Истица и ее представитель не согласны с решением суда, собираются подавать апелляционную жалобу и настаивать на проведении повторной экспертизы.

– Мы доверяем врачам, думаем, что им виднее, – сказал представитель истицы, – А он ничего не сделал и не проверил, МРТ не провел. Видя, что с фигурой все в порядке и медицинских показаний нет, он должен был отказать в операции без заключения психотерапевта. А как врач по красоте он должен был сказать, как это будет в результате выглядеть. Кстати, ранее этот врач работал в одной печально известной питерской клинике, где пациентка умерла от осложнений после пластической операции.

К слову, сейчас бывшей модели все-таки удалось вернуть былую красоту. В конце марта прошлого года ей сделал реконструкцию груди другой пластический хирург, онколог-маммолог. По словам женщины, теперь ее грудь выглядит эстетично.