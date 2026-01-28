Паулина Андреева уехала от Федора Бондарчука и забрала с собой сына

Весной 2025 года Паулина Андреева объявила о расставании с Федором Бондарчуком. Актриса и режиссер были вместе девять лет, почти шесть из которых — в официальном браке. Точную причину разрыва ни Бондарчук, ни Андреева не назвали. По слухам, артистка не смогла привыкнуть к образу жизни мужа, который много времени уделял друзьям и любил вечеринки.

Недавно в Сети распространилась информация, что Федор Бондарчук и Паулина Андреева воссоединились после расставания. Якобы супруги решили начать все сначала и, кроме того, продали квартиру в Брюсовом переулке в Москве за 200 миллионов рублей и купили жилье в другом месте.

Сейчас выяснилось, что режиссер приобрел недвижимость в Столовом переулке. Более того, Федор и Паулина расстались окончательно. Якобы Андреева забрала сына и переехала с ним в Санкт-Петербург, а Бондарчук остался в Москве, передает "КП".

Причем режиссер не страдает от одиночества.

"У Бондарчука появилась новая возлюбленная. Она тоже из творческой сферы. Это не юная красотка, а уже взрослая дама, ей чуть за 40. А Паулина пока одна..." - сообщил человек из близкого окружения пары.

При этом друзья Бондарчука и Андреевой компетентно рассказали, что актриса и режиссер до сих пор официально так и не оформили развод.