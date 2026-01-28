Актриса Анна Ардова смогла победить серьезную болезнь

Актриса Анна Ардова преодолела серьезное онкологическое заболевание и сейчас находится в состоянии устойчивой ремиссии. Об этом сообщает Mash.

56-летняя заслуженная артистка официально отнесена к III клинической группе, куда входят пациенты, завершившие радикальное лечение рака. В 2017 году Ардовой была полностью удалена правая почка из-за злокачественной опухоли. Все последующие годы актриса находилась под постоянным врачебным наблюдением.

Согласно последним медицинским данным, свежее обследование выявило у артистки доброкачественное образование и аутоиммунное заболевание, однако ее состояние оценивается как стабильное, а онкологический диагноз — в стадии ремиссии.

Ранее сообщалось, что певец Михаил Шуфутинский был экстренно прооперирован. Артиста доставили в больницу с подозрением на онкологию. По информации Telegram-канала Shot, весной у 77-летнего певца обнаружили опухоль весной 2025 года. После тщательного обследования было решено провести хирургическое вмешательство, поскольку существовала вероятность, что новообразование является злокачественным.